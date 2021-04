$!Marc Anthony recordó a Jennifer Lopez y enterneció a todos

Las bellas palabras de Marc Anthony sobre su exesposa Jennifer Lopez

"Lo que pasa con Jennifer es su capacidad para ver y comprender las cosas antes de que sucedan. Incluso antes de que ella misma se plantee una idea, la ha visualizado miles de veces. Y si alguien dice que podría no ser la mejor idea, ella dirá ‘simplemente no lo ve todavía’. Nueve de cada 10 veces, lo logrará. Es la primera en entrar en la habitación y la última en irse. La trabajadora más dura que he conocido", declaró Marc Anthony, que evidentemente guarda mucho respeto y un gran cariño por quien fuera su esposa y la madre de sus dos hijos.

JLo y Anthony se casaron el 5 de junio del 2004. El 7 de noviembre del 2007 confirmaron que esperaban gemelos y en 2012 finalmente se divorciaron. Sin embargo, ambos mantienen una gran relación a la fecha.