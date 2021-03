$!Mariah Carey fue demandada por sus hermanos, luego de acusarlos de abuso y violencia familiar

El año pasado, con motivo de su 50 cumpleaños, Mariah Carey publicó un libro de sus memorias. The Meaning of Mariah Carey trajo muchas repercusiones, puesto que habló de su trastorno bipolar, su matrimonio con Tommy Mottola y la violencia familiar que sufrió de niña.

Carey acusó a Alison, su hermana mayor (57 años) de intentar venderla a un proxeneta. "A mis 12 años, mi hermana me drogó con valium, me ofreció cocaína, me produjo quemaduras de tercer grado y trató de venderme", escribió la cantante.

Lo que dijo sobre Morgan, su hermano mayor (60 años) tampoco fue nada benévolo. Aseguró que toda su infancia fue un infierno puesto que éste la golpeaba de manera continua.

Ante esto, Alison la demandó por más de un millón de euros y asegura que las historias fueron inventadas para promocionar su libro. Ahora Morgan se sumó a la demanda presentada en la Corte Suprema de Nueva York.

"Más que enfadado, siento dolor y decepción por las traiciones y falsedades maliciosas", aseguró Morgan, que no pide dinero sino una reparación de los daños determinada por la Justicia.