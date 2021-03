$!Marvel prepara el terreno para la llegada de The Falcon and the Winter Soldier

El próximo viernes 19 de marzo llegará la segunda serie del Universo Cinematográfico de Marvel a Disney +. The Falcon and the Winter Soldier retomará la historia de estos dos personajes luego de los eventos de Avengers: Endgame. Y ahora tenemos muchísimo material nuevo que anticipa su llegada.

¿Quién crees que tiene lo necesario para heredar el escudo?



Falcon y El Soldado del Invierno, estreno 19 de marzo. Solo en @DisneyPlusLA pic.twitter.com/NmHvX5FGzn — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) March 6, 2021

The Falcon and the Winter Soldier tendrá a Sebastian Stan y Anthony Mackie repitiendo sus personajes de las películas y traerá también otros regresos, como el del español Daniel Brühl como el Baron Zemo. Además, volverán Emily VanCamp, Georges St-Pierre y tendremos los estrenos de actores como Wyat Russell.

Les prometemos que no subimos estos pósters de malos. Nosotros también queremos que llegue el viernes de la semana próxima.#FalconYElSoldadoDelInvierno, estreno exclusivo 19 de marzo. Solo en @DisneyPlusLA pic.twitter.com/Ko3BiPYfYF — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) March 8, 2021