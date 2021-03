$!Michelle Obama: emocionada de que Viola Davis la interprete

Michelle Obama no podría estar más contenta con la elección de Viola Davis, quien la estará interpretando en la próxima serie de la cadena Showtime.

En una entrevista a Entertainment Tonight, Obama comentó que aprueba a Davis y además, la describió como la actriz “más grande” y añadió que no se siente digna de que la actriz la interprete.

"Ojalá pudiera ser mejor para estar a la altura del personaje que Viola tiene que interpretar, pero es emocionante. Todo lo que hace Viola, lo hace con pasión y vigor, y sé que no hará menos por este papel", agregó.

Recientemente, se dio a conocer que la joven actriz de Little Fires Everywhere , Lexi Underwood le dará vida a la hija mayor de los Obama, Malia Obama.

Viola Davis y Lexi Underwood compartirán créditos con O-T Fagbenle, quien le dará vida a Barack Obama, Michelle Pfeiffer a Betty Ford y Gillian Anderson a Eleanor Roosevelt. Dakota Fanning, Pamela Adlon y Rhys Wakefield también formarán parte del elenco.

The First Lady retratará la compleja vida y el papel de las ex primeras damas, Eleanor Roosevelt, Michelle Obama y Betty Ford en la política de Estados Unidos. La serie seguirá a estas mujeres desde su juventud hasta el momento en el que se convirtieron en figuras públicas.

¿Cuándo se estrena? Aún no hay una fecha exacta, pero se espera que a finales de este año. Es una de las principales apuestas de Showtime para el 2021 pues está dirigida por la ganadora al Emmy a la miniserie El Infiltrado, Susanne Bier, quien también estuvo a cargo de The Undoing para HBO Max.