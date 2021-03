$!Michelle Obama se mete en el drama de la familia real

Si bien es cierto que muchos de estos nombres famosos son amigos o al menos conocidos de Meghan Markle desde sus tiempos como actriz, en realidad el interés por lo que ellos tenían que contar traspasó las fronteras del mundo del entretenimiento.

La propia Michelle Obama se ha pronunciado ahora acerca de las declaraciones que realizó la pareja sobre de las muestras de racismo que habrían presenciado en su entorno tras su enlace de 2018 y que quedarían perfectamente resumidas en las “conversaciones” que tuvieron lugar antes del nacimiento de su hijo Archie acerca del color de piel que podría heredar por parte de su madre, o más en concreto, de su abuela materna, que es negra.

“Como he dicho antes, para la gente de color, la raza no es una construcción nueva en este mundo, por lo que no ha sido realmente una sorpresa escuchar cuáles son sus sentimientos al respecto y que los articulara”, ha opinado la ex Primera Dama de los Estados Unidos en el programa “Today” de la cadena NBC, lo que viene a confirmar que vio la entrevista de Harry y Meghan o al menos alguno de los resúmenes que no han parado de publicarse en la prensa en las últimas semanas.