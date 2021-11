Mujer se encadenó para evitar ser tirada a los rieles del tren de Nueva York

La mujer publicó el video en TikTok y enseguida se volvió viral. Se trata de Vela, de 51 años, que sujeta a un poste aseguró: "Está mal aquí. La gente quiere empujar a la gente a los trenes, eso no me va a pasar a mí”.

“Necesitamos más policías alrededor. Pero hasta que empiece a verlos, haré esto. Me hace sentir que nadie puede tirarme a las vías. No me importa si me arrebatan el bolso, simplemente no quiero perder la vida”, agregó Vela.

Con la cadena me relajo más porque sé que nadie va a venir por detrás y empujarme en absoluto. Cuando llega el tren, lo abro y subo”, cerró.