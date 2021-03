$!Natti Natasha debió atravesar un exhaustivo proceso para embarazarse

Todas las noticias sobre la vida de Natti Natasha han sido vertiginosas en las últimas semanas: confirmó su romance con su mánager, Raphy Pina; luego confirmó el casamiento y ahora su embarazo. Sin embargo, no todo fue color de rosas. Es que a la dominicana llegaron a decirle que no iba a poder ser madre.

Luego de esto, Natti Natasha debió inyectarse hormonas, según consignó en la entrevista: Me ponía de tres a cuatro inyecciones cada noche. Recuerdo que para la semana había subido casi 18 libras, no podía ni doblar los brazos. Las hormonas te ponen loca; no sabes si reír, llorar. Pero no me importaba. Estaba feliz porque lo estaba haciendo”.

Luego de que no diera resultado, intentó más de una vez con la inseminación in vitro sin que tuviera buenos resultados. Fue entonces cuando su médico le dijo que no iba a poder ser madre. "Me deprimí, ni quería ver a nadie, no quería hablar con nadie. Me sentí un fracaso total como mujer".

Sin embargo, y casi por sorpresa, el embarazo llegó cuando no lo planeaba. "Estábamos en Puerto Rico. Un día fuimos a hacer Jetski. Empecé a sentir un dolor en la espalda. Me quedé calladita porque no quería dañarle el fin de semana a nadie. Me tomé un Tylenol”, relató. Luego de esto asistió a los controles médicos y allí recibió la buena noticia.

El bebé de Natti Natasha y Raphy Pina, del que aún no se sabe el género, nacerá entre abril y mayo.