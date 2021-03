$!Natti Natasha: su prometido reveló detalles del embarazo y sus antojos

"Hasta ahora se ha portado muy bien, no le ha dolido la barriga ni ha vomitado", aseguró Pina, pero también contó uno de los principales antojos de la dominicana: las habichuelas.

Aún no hay noticias sobre el género del bebé. De hecho, Pina no quiere saberlo. "No sé, siento que fue milagroso y que no quisiera saber, lo que diga papá Dios", aseguró.

¿Y el nombre? "Yo soy Rafael Antonio y ella es Natalia Alexandra. Antonella, si es nena. Natito, si es nene", respondió Pina.