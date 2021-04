NO PUBLICAR... Señalan a James Franco como un "depredador sexual"

Se trata de la actriz Charlene Yi, quien mediante su cuenta de Instagram, aseguró que Franco y Seth Rogen, con quien compartió cuadro en la cinta titulada Knocked Up, habían abusado de diversas mujeres durante la semana de filmación, un acto que a ella la hizo sentir insegura al trabajar con ellos.

No obstante, las acusaciones siguieron contra ambos, pues Yi destaca que Rogen estuvo involucrado en el programa Saturday Nigth Live en donde permitió que Franco se aprovechara de los niños, además reiteró que el productor de Disaster Artist cuenta con "una larga historia de aprovecharse de los niños".

Luego de hacer dicha denuncia mediante sus redes sociales, la actriz invitó a las personas a brindar su apoyo a aquellas víctimas que manifiestan abuso de forma pública, pues con frecuencia pierden seguridad tras hablar sobre ello.

"Las mujeres no se sienten seguras para hablar cuando los medios y la jurisdicción de los depredadores son ricos y poderosos; y no les importa invertir en educarse así mismas con herramientas para apoyar a los sobrevivientes. Hay muchas mujeres que no han compartido públicamente sobre Franco", reiteró.

En tanto, ni Franco o Rogen han manifestado algo relacionado con los recientes señalamientos hechos por la actriz, sin embargo, de crecer esta polémica, se espera que lo hagan mediante algún comunicado hecho por su oficina.