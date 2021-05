$!¡Oficial! Ya sabemos cuándo llega HBO Max a Latinoamérica

En un evento digital transmitido en vivo por sus redes sociales, HBO Max confirmó su arribo el próximo 29 de junio. Tendrá diferentes planes de suscripción e incluso una "zona de degustación", que permitirá ver contenido gratuito antes de decidir contratar el servicio.

Por los costos, se estima que será la plataforma más económica de las que hoy están en el mercado. Habrá títulos emblemáticos como Dark, Game of Thrones, Sex and the City, The Fresh Prince (El Príncipe del Rap), Two and a Half Men y Rick and Morty.

Por supuesto, también estará Friends. Y, claro, estará incluido el especial de reunión por los 25 años.