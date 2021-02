$!Orgullosa de su embarazo, Francisca Lachapel presume sus curvas

Es que luego de hacer el anuncio, la presentadora de Despierta América ha confesado que se siente liberada y ya no hay mucho que pueda hacer para ocultar su panza.

“Los cachetes bien coloraos y me pesan, cuando me rio casi provocan que se me cierren los ojos. La parte alta de mi espalda anchísima, de los senos ni hablemos creo que pesan 30 libras cada uno, las caderas las desconozco“, escribió en el post que acompañó con un divertido video.

“Todo tan nuevo, tan diferente, incómodo, desesperante a veces pero tan hermoso a la vez. Valoro y admiro más mi cuerpo ahora porque es tan sabio y maravilloso que acomoda todo para que mi pequeñ@ se sienta cómod@ y pueda crecer fuerte, sano y feliz” agregó, con un comentario positivo y entusiasta.