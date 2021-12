$!Pareja cumplió su primer año de casados: ella tiene 82 y él 36

Hay un dicho popular que dice que no hay edad para el amor, ¿verdad? Pues esta parece ser la historia de Iris Jones y su marido Mohamed Ibriham, que acaban de cumplir un año de casados. Es que ella tiene 82 años y él tiene 36.

Se conocieron gracias a las redes sociales, hace apenas 2 años. Iris fue a visitarlo en El Cairo, se casaron en noviembre de 2020 y hace poco él se mudó con ella a Reino Unido, aunque Mohamed ha insistido en que no quiere estar con Iris por necesidad, pues tiene un trabajo y sus necesidades cubiertas.

"Soy un hombre rico y tengo un bungalow en El Cairo", aseguró él a la prensa inglesa. Iris, por su parte, es jubilada y tiene una pensión gubernamental de unos 266 dólares a la semana.

“El amor no conoce diferencia de edades, ni países. Ésta es nuestra vida, Iris me eligió a mí y yo elegí a Iris“, ha dicho Mohamed sobre su relación, mientras Iris no tiene empacho en mostrar fotos con su esposo en su cuenta de Facebook.