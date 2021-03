$!Parejas famosas que pasaron por el altar para divorciarse meses, días y hasta horas más tarde

Hay de todo y para todos los gustos. Parejas que estuvieron seis meses casadas, otras que no llegaron al mes. Tampoco faltan los que ni siquiera llegaron a la semana bajo el mismo techo.

En lo que respecta al romanticismo, pero sobre todo al paso por el altar, el cine se ha encargado de repetir escenas que no terminan del todo bien... Situaciones tragicómicas, de casamientos que se inician con sonrisas y que se rompen en un abrir y cerrar de ojos por diferentes motivos.

A Jason Alexander lo conocía desde la infancia: eran amigos desde niños. Y en 2004, para Año Nuevo, decidieron viajar a Las Vegas para casarse. Fue en la época en la que Britney Spears no estaba bien emocionalmente, durante uno de los tantos periodos en el que su vida estuvo al borde del colapso. Incluso, cuando decidió ponerle punto final a la cuestión, la cantante manifestó que lo hizo sin darse cuenta, sin estar en sus cabales.

Vivieron una relación intensa como novios cuando ella era una de las actrices más bellas y él, una estrella de la NBA. Pero lo de Carmen Electra y Dennis Rodman no prosperó cuando se unieron en matrimonio. En noviembre de 1998 el ex compañero de Michael Jordan en los Bulls pidió la anulación del compromiso alegando que la relación era tóxica y que no quería seguir con Electra. Si bien la anulación se dio al año, solo estuvieron nueve días juntos.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth: 8 meses