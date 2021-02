$!Paris Hilton: amor, maternidad y lágrimas a los 40

Hilton hizo una publicación en su Instagram para celebrar el día de los enamorados, y a sus 40 años pareciera que la actriz está en un momento de felicidad que no se compara con cualquier otro de su vida.

Paris Hilton va a ser madre. Lo será junto a su novio, Carter Reum, cuando ambos celebran los 40 años mutuos, y mientras la famosa y rica heredera lucha porque aquellos que la hicieron sufrir en su juventud no puedan causarle ese dolor a otros adolescentes.

“Tener una familia e hijos es el significado de la vida, pero sentía que nadie merecía ese amor por mi parte y ahora he encontrado a la persona que sí lo hace”, dijo para The Trend Reporter. “Hemos hecho la fecundación in vitro” confesó Hilton, que eligió este método porque quiere tener gemelos.

Así pues, Paris recorre este camino junto a Carter y a su alrededor todo son noticias y acontecimientos protagonizados por ella en estas fechas de enamorados, cumpleaños y maternidad. Porque la suya es una larga e intensa historia.

Paris le hizo un original regalo a Carter por este cumpleaños: un cuadro con un retrato gigante de ambos. Y compartió en su Instagram el vídeo de la reacción de su novio al recibir el regalo, dedicándole unas románticas palabras: “Iluminas mi mundo, eres mi todo y me haces la mujer más feliz del mundo cada día”, escribió.