$!¿Polémica con Shakira? Karol G habló al respecto

¡Vaya lío armó Karol G! La multipremiada colombiana armó un escándalo mediático cuando, durante una entrevista en Puerto Rico, aseguró que Shakira no quería cantar con ella ¡Y ahora debió aclararlo!

Karol G y sus declaraciones sobre Shakira

En una entrevista con La Mega de Puerto Rico, Karol G aseguró que se malinterpretaron sus dichos: "Lo que pasó fue que yo fui a golpear su puerta y me dijeron que no. Yo no dije que fue ella la que no quiso cantar conmigo".