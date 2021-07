$!Por error: le depositaron 50 mil millones de dólares en su cuenta

"Fue una locura ver cómo se ve porque nunca había visto tantos ceros en mi vida. No me lo iba a quedar. Lo más desconcertante fue que ni siquiera sabemos de dónde vino. No conocemos a nadie con esa cantidad de dinero", aseguró en declaraciones a la prensa.

James llamó inmediatamente al banco y fue el banco el que corrigió el error, aunque no explicaron de dónde procedían esos 50 mil millones de dólares.

"El dinero quedó retenido. Apareció el sábado y se quedó allí el domingo, el lunes y el martes ya no estaba. Hay suficiente grandeza en este mundo en el que todos podemos tener una vida que nunca pensamos que fuera posible, así que si tuviera 50,000 millones de dólares, bendeciría a los demás", agregó James.