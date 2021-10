$!Por esta foto, Billie Eilish perdió 100 mil seguidores en Instagram

Sin embargo, el cambio de look trajo consigo una inesperada consecuencia, ya que 100.000 personas dejaron de seguirla en Instagram después de compartir una imagen en la que volvió a mostrar su lado sexy.

“La gente se aferra a ciertos recuerdos y desarrolla una fijación. Pero resulta muy deshumanizante. Perdí cien mil seguidores solo por mis pechos. Por alguna razón, a la gente le dan miedo los pechos grandes. Se supone que ni siquiera tienes que saber quién eres realmente hasta que llegas a mi edad o eres incluso más mayor”, reveló en una entrevista a la revista Elle.

“Siempre he abrazado un color de pelo diferente y una estética nueva para cada cosa que he hecho. El otro día publiqué un video en el que todavía tenía el pelo verde, y la gente empezó a decir: ‘Echo de menos a esa Billie’. ¡Sigo siendo la misma persona! No soy una Barbie a la que se le puedan poner diferentes cabezas“, manifestó.