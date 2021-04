$!Por qué Dakota Johnson no recibe consejos de su padre

Mucho antes de hacerse mundialmente famosa por su rol como Anastasia Steele en “50 Sombras”, Dakota Johnson ya caminaba entre cámaras, luces y productores alrededor de ella. Y es que la actriz es hija de dos leyendas en Hollywood: Melanie Griffith y Don Johnson, además su abuela es Tippi Hedren, pero hay una razón específica por lo cual no recibe consejos de actuación de su padre.

Consultado por los medios especializados en celebridades, Don Johnson respondió si acaso estuvo siempre siguiendo la carrera de su hija y dándole los mejores consejos. “Ese autobús se fue, no necesita ningún consejo de mi parte. Tenemos una regla en la familia de que si te quedas en la escuela, puedes permanecer en la nómina. Si vas a la universidad, puedes permanecer en la nómina”, dijo sobre la “mesada” que recibía su hija.

Según dijo, un día Dakota Johnson le confesó que no iría a la universidad, por lo cual él decidió cortar los fondos económicos y aunque pensó que luego vendría a él, definitivamente no fue así. “Dije, ‘Está bien, ¿sabes lo que eso significa? Ya no estarás en nómina. ¿Cómo te las vas a arreglar?’, ella dijo: ‘no te preocupes por eso’”. Y así fue, se armó una carrera en tiempo récord en Hollywood.

Más allá de las restricciones propias de la pandemia de Covid-19, Dakota Johnson tuvo un 2020 bastante movido y ahora todo parece indicar que este año será de la misma manera. La actriz de 30 años estuvo en Grecia grabando las escenas de una cinta que ya tenía confirmada y ahora se conoció que protagonizará “Cha Cha Real Smooth”.

Según los primeros informes de la prensa especializada, la cinta estará dirigida por Helmer Cooper Raiff, ganador del SXSW. Luego de varias conversaciones Picturestart y Endeavour Content están se asociaron para cofinanciar y producir la cinta que también contará con Cooper Raiff en el guión y Dakota Johnson como parte del elenco estelar.