$!Por qué Demi Lovato se declara de género no binario

El género no binario se aplica a todas las personas que no se autoperciben ni como hombre ni mujer, ni aceptan esteoretipos. Se identifican con los dos géneros, con más géneros o bien pueden no sentir representación por ningún género.

El 19 de mayo pasado, Demi Lovato publicó un video en su cuenta de Instagram en el que reveló que se autopercibía como género no binario y no pidió que no la mencionan más como "ella" o "él", sino que la utilicen "elle", un término común en español para referirse a las personas no binarias (en inglés es "they").

"Mi vida no ha sido un viaje solo para mí, también vivía para todos los que estaban al otro lado de las cámaras. Y hoy estoy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Estoy orgullosa de contarles que me identifico como no binario", contó.