$!¿Qué dijo Michael B. Jordan sobre un eventual regreso para Black Panther 2?

Luego de reportarse la muerte de Chadwick Boseman, el futuro de la franquicia de Black Panther entró en una nebulosa. Meses más tarde fue el propio Kevin Feige el que aseguró que Black Panther 2 se encontraba en producción y que el actor que encarnó al Rey T'Challa no sería reemplazado.

Lo cierto es que el interés sobre lo que sucederá en Black Panther 2 está creciendo mes a mes y recientemente despertó expectativas, luego de que las wakandianas Dora Milaje aparecieran en Falcon and The Winter Soldier. Y los fanáticos se preguntan si Michael B. Jordan podría volver a la franquicia tras el fallecimiento del protagonista.

Qué dijo Michael B. Jordan sobre volver a Black Panther 2

“No sé qué tiene Marvel bajo la manga, así que no puedo decepcionar a los fans ni emocionarlos con ninguna información que pueda o no salir de mi boca, que pueda o no haber dicho”, comentó en una entrevista con BBC Radio.

“Con el año que hemos tenido y la pérdida de un querido amigo, estaban averiguando lo que necesitaban. hacer y lo que era mejor para la franquicia. Pero son familia, así que si alguna vez tuviera la oportunidad de volver a esa franquicia, lo haría”, declaró ante Good Morning America.

Y a tí, ¿Te gustaría que regrese a la franquicia?