$!Quién es el famoso actor padre del reconocido Simon Helberg

Simon Helberg comenzó a actuar a los 19 años. En un principio, como cualquier actor que recién empieza, consiguió pequeños papeles apareciendo en muchas películas y varias series de televisión antes de The Big Ban Theory.

Esta última se estrenó en 2007, con Helberg en un papel secundario como el ingeniero entrenado en MIT, Howard Wolowitz. Pero con cada temporada, la presencia de Howard en el programa creció y finalmente se convirtió en uno de los personajes centrales del programa.

Helberg estuvo en la comedia durante las 12 temporadas, y en 2018 Forbes lo calificó como el tercer actor mejor pagado de la televisión, solo dos lugares detrás de sus compañeros Jim Parsons y Johhny Galecki.

Simon proviene de una familia de Hollywood. Su madre, Harriet Helberg, es directora de casting. Y su padre, Sandy Helberg, fue un actor que apareció en varias películas populares.

Sandy empezó su carrera como comediante en la ciudad de New York. Cuando se mudó a Los Ángeles se unió al grupo de improvisación The Groundlings, convirtiéndose en uno de sus primeros miembros.

En 1984 participó de la comedia This Is Spinal Tap, donde interpretó a Angelo Di Mentibelio. También apareció en tres películas de Mel Brooks, incluyendo High Anxiety, History of the World Part 1 y Spaceballs, en las que interpretó al Dr. Irving Schlotkin.

A su vez, también apareció en varios programas de televisión populares en los 70 y 80, como The Jeffersons, Married With Children, The Wonder Years y Knight Rider.