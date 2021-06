$!Quiso sacar 20 dólares del cajero y se topó con mil millones en su cuenta

En Florida, una mujer quiso retirar 20 dólares de un cajero automático y se encontró que tenía 1,000 millones de dólares en su cuenta. Sin embargo, en vez de generarle una alegría, le provocó un dolor de cabeza.

Julia Yonkowski, residente en Largo, al oeste de Tampa, fue a verificar en un cajero ATM su cuenta y el cajero le arrojó la cifra de $999,985,855.94.

Chase Bank es el banco y no le explicó sobre el dinero, ni tampoco le ha contestado el llamado. Tampoco se ha expresado públicamente al respecto.

“Dios mío, yo estaba horrorizada. Yo sé que la mayoría de la gente va a pensar que ganaron la lotería, pero yo estaba horrorizada. Cuando yo ingresé la tarjeta para los $20, la máquina me indicó que me entregaría los $20 pero que eso causaría un sobregiro y que me cobrarían, y yo dije, ‘pues, olvídalo”, confesó la mujer a WFLA.