$!Reese Witherspoon construyó su propio imperio en Hollywood

Todos conocemos los dotes de Witherspoon actorales, pero pocos saben que también es productora. Ella comenzó a trabajar como productora por necesidad, ya que los papeles interesantes no venían a ella, así que consiguió que se escribieran tanto para ella como para otras mujeres que estaban en su posición.

Reese Witherspoon mide sólo 1.56 cm, pero nunca pasó desapercibida. No solo por su fabuloso cabello o su increíble belleza, sino por su talento en la actuación y la producción. Estas últimas dos cosas la han llevado a posicionarse como una de las mujeres más importantes del espectáculo.

La actriz contó que fue agredida por un director cuando tenía sólo 16 años, un incidente que se sumó al de muchas otras compañeras que revelaron sus experiencias a partir del escándalo de Harvey Weinstein que destapó los abusos que habían sufrido la mayoría de las féminas en la industria.

A partir de ahí ella se prometió a su misma aumentar la participación de mujeres en sus producciones, para que no vuelva a pasar algo como lo que contaron tanto ellas como otras de sus colegas. Algo que se reflejó en muchas de las series que produjo para HBO donde reunió a actrices como Nicole Kidman, Laura Dern y Zoë Kravitz, entre otras estrellas.

La series protagonizadas por mujeres exclusivamente son consideradas un producto de alto riesgo, y aún así se llevó 4 Globos de Oro, 8 Emmy’s y muchos premios más, demostrando que Witherspoon sí sabía cómo trabajar para llegar a las masas.

Algo que sin duda volvió a repetir con The Morning Show, la serie de Apple TV que protagonizó y co-produjo junto a Jennifer Aniston y Little Fires Everywhere, otra producción en la que trabajó con Kerry Washington, quien también estuvo en la producción ejecutiva de la obra.