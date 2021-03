$!Residente también le respondió a Arcángel con un mensaje categórico

"Hablemos de culos", dijo Residente en un video que colgó en su cuenta de Instagram. "Personalmente por likes no enseñaría el culo en las redes sociales, pero si tuviera el culo de Anitta, así bien cabrón, estaría todos los días enseñándolo. O si tuviera el culo de Villano Antillano o el de Don Omar, estaría en tanga cabrón, yendo a buscar las cartas en el buzón. Pero mi culo no es así, está lleno de barro", aseguró.

"Pensándolo bien eso no importa cabrón, aunque tengamos el culo que tengamos lo podemos enseñar porque eso no nos define como hombres o mujeres. Así que damas o caballeros, todos podemos enseñar nuestro culo, estamos en 2021 y nadie nos debe juzgar por eso. Así que todos los que quieran enseñar su culo me lo pueden mandar directo a Instagram, no mentira, es un chiste, mándenmelo", agregó René, en un video que enseguida tuvo respuestas, reacciones y likes de otros artistas como Elvis Crespo, Don Omar y Daddy Yankee.