$!Rodajes y sets cinematográficos convertidos en búnkeres en la era de la COVID

Toda persona que se incorpora al rodaje, deberá pasar por un set donde se le toma la temperatura, recibe una mascarilla, se le limpian los pies en una alfombrilla de desinfección y se echa encima el hidroalcohólico.

A todo esto, hay que sumarle la contratación de personal encargado específicamente de velar por las medidas de seguridad, desinfectando el set antes y después de cada toma, los baños luego de cada uso, la zona de vestuario y maquillaje, y hasta los sofás o sillas donde los actores se sientan constantemente.

Cada actor posee botellas individuales de agua, cada uno posee su propia bandeja de catering y horario de comida, como tampoco se permite fumar cerca del set o al lado de personas.

En el lugar de rodaje, no todo el mundo puede estar con los actores si no son imprescindibles, ya que estos son los más sensibles al no llevar la mascarilla puesta durante la grabación.

Antes de la pandemia, durante los rodajes podían coincidir entre 120 y 140 personas, mientras que ahora solo está el equipo imprescindible.

Los acordes son los únicos que se quitan la mascarilla, por el mero hecho de actuar. el resto del equipo técnico siempre va protegido. estos, los actores, tienen que firmar una declaración en la que se comprometen a que en todo momento han de ser responsables, incluso cuando termina el trabajo y vuelven a sus casas.

La industria debe continuar. Si se quiere volver a la normalidad hay que acostumbrarse a convivir con esto hasta que exista una solución. Hay que ocuparse.