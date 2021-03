$!Ryan Reynolds junto a Zoe Saldaña y otros superhéroes llegan a Netflix

"Gamora, Elektra, Hulk, Deadpool y el niño que eventualmente interpretará a Deadpool cuando me meta en una caja y me convierta en un esqueleto. Si 'The Adam Project' es una fracción tan hermosa y divertida y salvaje como lo fue rodar, entonces supongo que realmente logramos algo", escribió el protagonista de Deadpool en la publicación.

'The Adam Project' tendrá a Reynolds como un hombre que regresa en el tiempo para obtener la ayuda de su yo más joven, para encontrar a su padre con el fin de salvar el futuro.