$!Sarah Jessica Parker anuncia el estreno de su nueva serie

La afamada Sarah Jessica Parker ha compartido en las redes sociales la fecha del estreno del tan esperado reboot de “Sex and the City”. Este verá la luz en el mes de diciembre para la plataforma HBO MAX, y aunque los fanáticos todavía no saben el día exacto ya se encuentran emocionados por el lanzamiento de “And Just Like That...”.

La popular actriz formó parte de las historias de Instagram de “And Just Like That”, serie que comentará como es la realidad de las relaciones de las amigas a los 50 años. En la serie original vimos lo mismo, pero orientado a los 30, lo que generará controversias en la forma de abordar los temas y sobre como la vida de las amigas crece y sigue dando vueltas en la ciudad de New York.