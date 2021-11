$!Sarah Jessica Parker respondió a las críticas por su aspecto físico

Próximamente llegará And Just Like That, una serie original de HBO que funcionará como una especie de continuidad de la popular serie Sex and the city.

Y ahora, con la expectativa de la nueva serie, Sarah Jessica Parker cayó en una oleada de críticas por su aspecto físico, luego de que se viralizaran fotos de la actriz en las que se la ve con algunas canas.

“Hay muchísimos comentarios misóginos acerca nuestro que nunca se harían acerca de un hombre, jamás", dijo Parker en una reciente entrevista con la revista Vogue.