$!Scarlett Johansson revela el truco para que su hija coma frutas y verduras

“Resulta curioso, pero creo que nunca he tenido que engañarla para que coma de manera saludable”, indicó la actriz estadounidense en medio de una entrevista exclusiva a People.

Sin embargo, parece que este no es el caso de todos los adultos. La famosa actriz de Hollywood Scarlett Johansson reveló que no ha tenido que recurrir a juegos o promesas para que su hija de seis años, Rose Dorothy, reciba con agrado las frutas y verduras incluidas en sus comidas.

Las frutas y verduras son una gran fuente de nutrientes para el organismo. Sin embargo, hacer que los niños consuman lo sugerido por los expertos no es una tarea fácil para los padres y acudientes, que deben inventarse maneras alternas para que los mismos sean más apetecibles o llamen la atención de los menores.

Según explicó Scarlett, está utilizando con su hija la misma técnica que usó su madre, denominada “regla de un bocado”. “Creo que [es mejor] dejar que los niños descubran la comida de esa manera sin que parezca una tarea”, indicó al señalar que considera que todo el mundo tiene un paladar diferente.

“Nunca traté de obligar a mi hija a comer algo que no le gustara y nunca traté de esconderle ningún alimento porque estaba tratando de llevar una “zanahoria extra”. Si no te gustan las zanahorias, no tienes que comerlas. (...). Creo que, a medida que crece, su paladar se