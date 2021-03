$!¿Se atrasa, se adelanta? CEO de Disney confirma el estreno de Black Widow

La película que originalmente estaba programada para mayo del 2020, que iba a abrir la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel y que debió posponerse por la pandemia, llegará tal cual estaba previsto el próximo 7 de mayo a las salas.

El que también mostró su ansiedad por la película fue David Harbour, que interpretará a Red Guardian: "Me encantaría poder ver esa película también, ya sabes que no he visto la edición final. He visto algunas cosas en ADR y tiene muy buena pinta. Y también estuve allí cuando la rodamos y estoy muy entusiasmado con ella. Pero me gustaría verla yo mismo. Diablos, la vería en Disney +".