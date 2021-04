$!¡Se recuerdan con afecto! Así saludó Jennifer Aniston a Paul Rudd por su cumpleaños

Jennifer Aniston ha tenido una carrera impresionante y ha sabido instalarse dentro de la industria del cine. Hay que decir que no sucedió lo mismo con todos sus excompañeros de Friends, aunque algunos tuvieron un éxito igual o mayor de sorprendente. Tal es el caso de Paul Rudd, al que recientemente saludó por su cumpleaños.

Jennifer Aniston recuerda con cariño a Paul Rudd

No solo en Friends, ambos han compartido también cartel en diferentes películas como The Object of My Affection. Así las cosas, a medida que ha pasado el tiempo, Aniston y Rudd han cosechado una bella amistad, además del respeto profesional que se tienen.