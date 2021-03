$!Se revela el motivo del cameo de Keanu Reeves junto a Bob Esponja

El actor Keanu Reeves es actualmente una de las más importantes celebridades de Hollywood, además se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales por su gran carisma, lo que ha hecho que se tenga una gran participación en el cine, pero una de las participaciones más inesperadas fue en la una reciente película infantil, por lo que el director habló del motivo de la participación de Keanu Reeves en 'Sponge On The Run'.

El personaje de Spongebob, conocido en Latinoamérica como Bob Esponja se ha convertido en uno de los más importantes de los últimos años, al tener una serie muy exitosa, además de varias películas, la última 'The SpongeBob Movie: Sponge on the Run', la cual se estrenó a mediados de 2020 en la plataforma de Netflix y una de las grandes sorpresas fue una participación de Keanu Reeves.