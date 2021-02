$!¡Se viene un cameo importante! la revelación de Paul Bettany sobre el final de WandaVision

Ahora fue Paul Bettany, uno de los protagonistas junto a Elizabeth Olsen, el que aseguró que un personaje muy importante llegará sobre el cierre de la serie. Así las cosas, también aseguró que el cameo no se trata de la aparición de Evan Peters, a quién ya hemos visto repitiendo su papel de QuickSilver del universo X-Men de Fox.

En una entrevista con Esquire, Bettany aseguró que no había tenido chances de interactuar con el intérprete que está por llegar, por lo que también podemos descartar que sea un personaje que ya hemos visto en el UCM. A la vez, Bettany aseguró que la aparición será tan sorprendente como el cameo de Mark Hamill como Luke Skywalker al final de la segunda temporada de The Mandalorian.

"La guionista, Jac Schaeffer, es una genia. Creo que fue muy divertido para ella ver todas las reacciones y teorías de los fanáticos, y algunas de ellas son inquietantemente precisas. Pero en cuanto a esto que menciona, ¿Mephisto?, no puedo hablar sobre él en este momento porque me preocupa que me despidan", aseguró Bettany, en tono de broma.