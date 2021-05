$!Selena Gómez copió un icónico look de Jennifer Aniston

De acuerdo a los informes de la prensa local, Selena Gómez está de vuelta en los estudios de grabación de “Only Murders in the Building”, la nueva serie que será transmitida a través de Hulu y que se filma en Nueva York. Las primeras imágenes que se filtraron en las redes sociales muestra a la estrella pop interpretando a Mabel Mora siendo arrestada, pero fue su outfit lo que llamó la atención de todos.

Jennifer Aniston y Selena Gómez tienen una amistad que va más allá de la fama y los elementos en común por ser famosas de Hollywood. En el pasado la exestrella de Disney reveló cómo fue el momento en que conoció a la diva de “Friends” hace años y desde entonces han mantenido una relación cercana, tanto así que Selena no dudó en copiar un icónico look que inmortalizó Jen en la sitcom de los 90.

Para la escena, Selena Gómez optó por recrear un look que ya usó Jennifer Aniston en “Friends” compuesto por un suéter blanco (que estaba cubierto de sangre), una mini falda a cuadros, medias panty y botas. En Twitter los fanáticos no tardaron en hacer foto comparaciones de ambas famosas preguntando quién lo lleva mejor.

“Only Murders in the Building” será la primera serie que protagoniza Selena Gómez desde que terminó “Los Hechiceros de Waverly Place”. La comedia dramática se centrará en un grupo de vecinos que no se conocen ni interactúan entre sí, pero que unen esfuerzos para resolver un misterioso asesinato en su edificio.

Cabe recordar que la amistad de Selena Gómez y Jennifer Aniston comenzó en 2015 cuando ambas tenían el mismo agente. Como la mayoría de jovencitas, la cantante era una fan devota de Jen y podía recitar con exactitud sus diálogos en “Friends”, pero todo cambió cuando tuvo la suerte de cruzarse en vivo y directo... en un baño.