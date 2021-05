$!Serena Williams protagoniza una nueva serie documental en Amazon Studios

Jennifer Salke, directora de Amazon Studios, habló de la destreza de Williams en la cancha y de su papel como defensora de los derechos humanos. “Serena ha transformado su deporte y se ha convertido en una de las atletas, emprendedoras y mujeres más inspiradoras de su generación, admirada no solo por su destreza incomparable en la cancha, sino también por su dedicación a la defensa de los derechos”, precisó Salke.

“Estamos muy emocionados de compartir su viaje en esta nueva serie y de trabajar con ella para crear contenido original nuevo para nuestros clientes de Prime Video en todo el mundo”, expresó. Durante la noche de apertura de Vanity Fair Cocktail Hour, Live! Williams habló con Michael B. Jordan sobre el próximo proyecto.

“Ya estamos viendo algunos momentos realmente inspiradores y cosas para producir y para empezar”, dijo, y agregó que espera traer historias realmente especiales al cine y a los hogares. Para la orgullosa madre, esposa y deportista, se trata de las historias que los espectadores no suelen ver en la pantalla. “Para mí”, expresó, y sumó: “Se trata de contar grandes historias que no se cuentan, que no se ven o se pierden”.