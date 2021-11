$!Shang-Chi y Hawkeye encabezan los estrenos de Disney + en noviembre

Noviembre trae muchas novedades en Disney +. Sin dudas que la película más esperada es Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Y para continuar con el Universo Cinematográfico de Marvel llegará la serie de Hawkeye ¡Toma nota de todas las novedades!

Películas

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, estreno el 12 noviembre.

Jungle Cruise, estreno el 12 noviembre.

Por fin solo en casa, estreno el 12 noviembre.

3 metros sobre el cielo, estreno el 5 noviembre.

El desconocido, estreno el 5 noviembre.

Solo en casa 4, estreno el 5 noviembre.

Solo en casa 5, estreno el 5 noviembre.

Olaf, estreno el 12 noviembre.

Ciao Alberto, estreno el 12 noviembre.

Corto Los Simpson, estreno el 12 noviembre.

Alatriste, estreno el 19 noviembre.

El viaje más largo, estreno el 19 noviembre.

Espías, estreno el 19 noviembre.

La batalla de los sexos, estreno el 19 noviembre.

Hitman, estreno el 19 noviembre.

Cien años de perdón, estreno el 26 noviembre.

La gran familia española, estreno el 26 noviembre.

Terminator Destino Oscuro, estreno el 26 noviembre.

Joy, estreno el 26 noviembre.

Hitman, estreno el Agente 47*, estreno el 26 noviembre.

Series

Ojo de Halcón, estreno el 24 noviembre.

The Head, estreno el 3 noviembre.

Casa Búho, estreno el 3 noviembre.

Miles del futuro, estreno el 3 noviembre.

Bia, estreno el 3 noviembre.

Premisa, estreno el 3 noviembre.

El tiempo entre costuras, estreno el 10 noviembre.

Legión, serie completa, estreno el 10 noviembre.

Ladrón de guante blanco, serie completa, estreno el 10 noviembre.

Coop y Cami Temporada 2, estreno el 10 noviembre.

Dopesick, historia de una adicción, estreno el 12 noviembre.

Entrelazados, estreno el 12 noviembre.

Marvel, Hit-Monkey, estreno el 17 noviembre.

Los Simpson Temporada 33, estreno el 17 noviembre.

The Orville Temporadas 1-2, estreno el 17 noviembre.

Sydney y Max, estreno el 17 noviembre.

A Teacher, estreno el 17 noviembre.

Estación 19 T5, estreno el 24 noviembre.

Star Temporadas 1-3, estreno el 24 noviembre.

Mentes criminales Sin fronteras, estreno el 24 noviembre.

Los Muppets en Navidad, estreno el Cartas a Santa Claus*, estreno el 26 noviembre.

Documentales, especiales y otros estrenos de Disney+

Big Cats, la familia felina, estreno el 3 noviembre.

Lion Ranger, estreno el 3 noviembre.

Héroes de Alaska, estreno el 3 noviembre.

Car SOS Temporada 8, estreno el 3 noviembre.

Drenar los océanos Temporada 3, estreno el 3 noviembre.

Wild Escandinavia, estreno el 3 noviembre.

Hysterical, estreno el 5 noviembre.

El mundo según Jeff Goldblum Temporada 2, estreno el 12 noviembre.

Especial UCM, estreno el 12 noviembre.

Especial Boba Fett, estreno el 12 noviembre.

Sobibor, estreno el 19 noviembre.

Agua y poder, estreno el el drama del agua en California, estreno el 19 noviembre.

El Show de David Choe, estreno el 24 noviembre.

The 80s Greatest, estreno el 24 noviembre.

The 90s Greatest, estreno el 24 noviembre.

Los depredadores también fallan, estreno el 24 noviembre.

The Beatles Get Back, estreno el 25 noviembre.