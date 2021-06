$!¡Soltera! Clarissa Molina confirmó su separación

Clarissa Molina acaba de confirmar que está nuevamente soltera. El año pasado había sido ella la que contó que estaba dándose una nueva oportunidad en el amor, pero ahora ha afirmado que está sola otra vez.

"Ya no estamos juntos. Lo estaba conociendo, nos estábamos conociendo y de verdad que fue muy bonito compartir con él", contó la dominicana en una reciente entrevista.

"Cosas pasan y cuando no funciona o no es el momento o no estamos en la misma frecuencia tal vez, de repente yo quiero otras cosas, él quiere otras, no estamos en la misma dirección", agregó la conductora de El Gordo y la Flaca en Univisión.

Por último, se refirió a sus expectativas en el amor: "Me gustaría estar con alguien al que yo admire mucho, eso es súper importante y alguien que tenga la misma visión de la vida que yo".