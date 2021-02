$!¿Sorpresa? Tom Holland habló de Tobey Maguire y Andrew Garfield

Las declaraciones de Tom Holland han sido todo un bombazo. Es que el actor acaba de confirmar que ni Tobey Maguire ni Andrew Garfield estarán en Spider-Man 3. Esto desmiente de manera oficial todos los rumores que llevan más de un año sobre la tercera cinta de Spider-Man del Universo Cinematográfico de Marvel.

"No aparecerán en esta película. A menos que me hayan ocultado la información más importante, pero creo que sería un secreto demasiado grande para que me lo oculten. Será una continuación de las películas de Spider-Man que estamos haciendo", dijo Holland a Esquire.

Sin embargo, los fanáticos están teorizando al respecto de las declaraciones de Holland. Es que el actor se ha ganado la fama de filtrar informaciones de los próximos estrenos. De hecho, hasta ha llegado a compartir imágenes en directo de Instagram de material confidencial.