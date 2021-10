$!¡The Boys confirma su spin-off!

The Boys es una de las series del momento y uno de los grandes éxitos de Amazon Prime Video. Recientemente terminó de grabar su tercera temporada, pero todo indica que hay más planes. Es que ahora se confirmó el primer spin-off de la franquicia.

La serie está basada en la novela gráfica homónima y todos los fanáticos la han recibido de gran manera. Por eso, y gracias a su éxito, se motivó la creación de esta nueva serie que presentará a nuevos personajes y verá otra perspectiva de este universo de superhéroes.

Michele Fazekas y Tara Butters serán las showrunners, según informó The Wrap. “Nuestro spin off existirá en el Universo Cinematográfico de Vought, pero tendrá un tono y un estilo propios. Es nuestra versión de una serie universitaria, con un conjunto de fascinantes, complicados y a veces mortales jóvenes Supers. Michele y Tara son unos genios fríos como una piedra, estamos encantados de que dirijan este barco, y agradecidos a Sony y Amazon por la oportunidad. Nos encanta esta serie y no podemos esperar a que la vean”, explicó Eric Kripke.

La producción será de Sony Pictures Television Studios y Amazon Studios, pero todavía no se tiene una fecha oficial de inicio de grabaciones o de estreno, además se sabe que Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Shane Paul McGhie, Aimee Carrero, Reina Hardesty y Maddie Phillips serán parte del cast.