$!The Rock tiene sus recomendaciones para un mejor entrenamiento

La recomendación de The Rock parece muy sencilla: usa una playlist de Spotify para escuchar música que te motive y te acompañe a tus ejercicios. De hecho, acaba de lanzar su propia playlist llamada Iron Paradise Tour.

Hay canciones como Get Up on My Level, de Mike Zombie; The Ecstasy of Gold, de Metallica u Hotel California de The Eagles.

Y tú, ¿entrenas con música?