$!Top 5: las 5 mejores canciones de Daft Punk

Los 5 mayores éxitos de Daft Punk

2 - Around the World (Homework)

1 - One More Time (Discovery)

Un vocoder repitiendo una y otra vez Around the World y un bajo en bucle funk. Un éxito total.

Sin dudas, uno de los mayores éxitos del dúo. Lanzada inicialmente como sencillo, contó con la voz de Romanthony modificada con Auto-Tune. El videoclip es un corto animado dirigido por Kazuhisa Takenouchi y aparece en la película Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, la cinta de la realización visual de Discovery.