$!Tres grandes películas dirigidas por George Clooney

Coescrita, producida y dirigida por George Clooney, también tiene un papel en esta cinta con un gran elenco que cuenta a Matt Damon, Bill Murray, Cate Blanchet y John Goodman. Está basada en el libro The Monuments Men: Allied Heroes, Nazi Thieves and the Greatest Treasure Hunt in History, de Robert M. Edsel, el que narra la historia del Programa de Monumentos, Arte y Archivos, un grupo aliado cuyo objetivo era rescatar obras de arte y otras piezas culturalmente importantes antes de que fuesen destruidas por Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.