$!¿Una cinta en solitario? Angelina Jolie respondió

Angelina Jolie hizo su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel en Eternals. Allí personificó a Thena, una de las más poderosas de la familia de los Eternos. Y ahora le preguntaron si quiere una cinta en solitario.

La respuesta, hay que decirlo, sorprendió a todos. Es que a Jolie no le gustaría una cinta para ella sola porque no quiere separarse del resto del elenco: “Me encantó ser parte de la familia, así que no tengo ningún deseo de separarme de la familia. Pero estaría feliz de interpretarla de nuevo y explorar aún más profundamente las luchas que tiene".

"Creo que es divertido pensar en dónde han estado a lo largo de los años. Tenemos miles de años de material. Podemos llevarla a cualquier parte. Creo que es divertido y me gusta la idea que podemos aparecer en alguna parte, tal vez en otras películas de Marvel”, agregó en una entrevista con CinePOP.

Las puertas están abiertas para el regreso de estos personajes, tras el final de la cinta.

A ti, ¿te gustaría el regreso de Angelina?