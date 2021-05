$!Una de las estrellas de How I Met Your Mother podría aparecer en el spin-off

How I Met Your Mother tendrá oficialmente su spin-off. How I Met Your Father será una historia inspirada en la serie original, pero en este caso estará protagonizada por Hilary Duff. Y uno de los actores de la exitosa sitcom podría aparecer en esta nueva serie ¡Mira!

Se trata del personaje de Barney Stinson, que durante 9 temporadas fue realizado por Neil Patrick Harris. Debido a la conclusión de su personaje en la serie, es la opción más viable para tener al menos un cameo en esta nueva serie renovada.

La serie llegará por Hulu. Carter Bays y Craig Thomas, creadores de la serie original, están como productores ejecutivos mientras que Isaac Aptaker y Elizabeth Berger son los showrunners. Aún no hay más detalles sobre el resto de los protagonistas.

Y tú, ¿Qué esperas de esta serie?