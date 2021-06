$!Una de las series de Star Wars podría posponerse e incluso suspenderse

Rangers of the New Republic, una de las series spin-off de The Mandalorian y uno de los proyectos de Star Wars y Lucasfilm para Disney + podría posponerse e incluso cancelarse, debido al escándalo que suscitó el despido de Gina Carano.

Luego de que la actriz hiciera polémicas declaraciones en Twitter, comparando el Holocausto y la persecución a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial con el tratamiento que se le da a los republicanos en los Estados Unidos, Disney decidió despedirla.

Ahora son muchos los usuarios los que reclaman que vuelvan a contratar a Carano, que en The Mandalorian interpretó a Cara Dune.

"¿Por qué no pueden dejar la política fuera de la industria y seguir adelante? The Mandalorian es una serie fantástica y la interpretación de Gina Carano como Cara Dune es un placer de ver. El programa no sería lo mismo sin ella", expresó uno de los tantos seguidores.

El proyecto, por ahora no tiene mayores confirmaciones.