$!Una directora latinoamericana rechazó Black Widow

Black Widow fue, pese a los desencuentros con Scarlett Johansson, una de las películas del año. Fue dirigida por Cate Shortland, que recibió muchos elogios. Pero no fue la primera opción para Marvel.

En una entrevista reciente, se dio a conocer que la argentina Lucrecia Martel fue la primera opción. Sin embargo, fue la directora la que rechazó el proyecto.

“Recibí un correo electrónico de Marvel para una reunión, así que fui a la reunión. De hecho, firmé esta cosa donde No puedo hablar de esa reunión. Lo que me dijeron en la reunión fue que necesitaban una directora que se preocupe principalmente por el desarrollo del personaje de Scarlett Johansson", contó en una charla con The Daily Pioneer.

"No te preocupes por las escenas de acción, nos encargaremos de eso, me dijeron. Estaba pensando que me encantaría conocer a Scarlett Johansson, pero también me encantaría hacer las secuencias de acción", agregó la argentina.

Así que parece ser que este fue el motivo por el que la directora rechazó este proyecto.