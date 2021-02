$!Uno más uno: La canción de Evaluna Montaner para Camilo, en su primer aniversario

La canción la compuso Evaluna Montaner, pero Camilo también la coprodujo con ella y con JP Saxe. "Hoy es un día tan especial para mí. Es mi aniversario y tengo la bendición de poder compartir esta canción con ustedes. Gracias @jpsaxe y @camilo por escribirla conmigo. Amor, soy la más afortunada porque te tengo cerquita, caminando conmigo de la mano pasito a pasito. Gracias por enseñarme tanto todos los días. Por hacerme crecer y por acompañarme en las buenas y en las malas. Bendigo tu vida y la nuestra, juntitos. Si no la han escuchado o visto el video, vayan ya a hacerlo y me cuentan! Los amo mucho. ⚡️⚡️⚡️toda la gloria es para El dueño de las flores.", escribió Evaluna en sus redes sociales.

Camilo también le dedicó un sentido mensaje a su esposa. "No hay día que no tenga el corazón de rodillas, dándole gracias al creador por tender el puente que me trajo a tu lado!

Un año a tu lado como tu esposo, aprendiendo de ti todos los días!! Estoy orgulloso de esta canción, de quien eres como artista y como instrumento de Dios. Te amo. Te cuido. Te honro. UNO MÁS UNO Disponible en todos lados!!", escribió en sus redes.