$!¿Usas el móvil para jugar? estas son las mejores opciones

El gaming ha llegado para quedarse, pero no es exclusivo de las consolas. Muchas personas juegan en sus smartphones día a día. Aunque no siempre fue así, de hecho, durante mucho tiempo la mayoría de juegos para celulares eran sumamente básicos y no parecía que eso fuera a cambiar. Aquí te listamos los 3 mejores modelos de celulares para jugar videojuegos de alto desarrollo.

Asus Rog Phone 5: cuenta una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas y un Snapdragon 888 5G, que como su nombre lo indica, cuenta con capacidad para conectarse a redes 5G, representando un avance en el futuro del gaming mobile y cuya potencia es suficiente para mover la mayoría de los juegos de la Play Store.

Xiaomi Black Shark 4: cuenta con un Qualcomm Snapdragon 870 (la versión pro tiene la versión 888 de SnapDragon) una pantalla Super AMOLED y versiones de 8 GB y 16 GB de RAM con 128 y 256 GB de almacenamiento interno.

iPhone 13: la versión PRO tiene un panel OLED Super Retina XDR de 6.1 pulgadas de 120 Hz y el Chip de Apple A15 Bionic.