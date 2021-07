$!¿Volverá al UCM? Richard E. Grant ya respondió

El Universo Cinematográfico de Marvel está pasando por un momento inmejorable, con el récord de taquilla de Black Widow y con el éxito de Loki en Disney +.

La serie nos trajo, además de a Tom Hiddleston en su papel icónico, a otras versiones del mismo personaje. Tal es la versión de Classic Loki, interpretado por Richard E. Grant. Y ahora le consultaron si volvería con esta interpretación.

"Todo es posible. Pero creo que eso se debe a que su sacrificio es tan grande y está saliendo con tanta fuerza ¿cómo superar eso si tuviera que regresar? No tengo idea. Sabes, no está dentro de mi campo hacer eso. Pero yo no diría que no, si me preguntaran. Ponlo de esa manera”, dijo Grant en una entrevista con Entertainment Tonight, dejando la puerta abierta.

Loki finalizará este miércoles 14 de julio en Disney +. Y tú, ¿Ya la has visto?