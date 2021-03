$!¿Vuelve como Iron Man? Esto dijo Robert Downey Jr

Sabemos a esta altura (y no es ningún spoiler) que el personaje de Downey Jr. murió al final de Avengers: Endgame y con esto terminó su participación en el UCM. Sin embargo, los rumores indican que tanto él como Chris Evans podrían regresar en un proyecto no tan lejano.

Fue el propio Downey Jr. el que se refirió a esta posibilidad en una entrevista con GQ. El actor dejó en claro que no descarta volver a interpretar a Tony Stark en un futuro: "Bueno... me he bajado por ahora al mundo real para salvarlo, pero nunca digas nunca".

Por lo pronto, aún hay un par de chances de volver a ver a Downey Jr. en los próximos proyectos. El actor bien podría tener un cameo en Black Widow, puesto que en este momento de la trama su personaje aún estaba vivo. Y además se sabe que prestó su voz para el proyecto animado What If...?.

Y a ti, ¿te gustaría verlo nuevamente como Iron Man?